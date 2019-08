Justiça manda Globo reintegrar funcionário demitido com doença grave

A Justiça determinou que a Globo reintegre um técnico de sistemas demitido em julho do ano passado. Ele é portador da doença de Crohn, enfermidade grave que afeta o revestimento do trato digestivo. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

A decisão é da desembargadora Mariângela Argento Muraro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O rapaz, que terá o nome preservado, passava por tratamento há quase 5 anos custeado pelo plano de saúde da empresa até que fora demitido.

De acordo com o jornalista, a emissora acatou a decisão e o funcionário já está novamente com o benefício do plano de saúde. O tempo que ficou sem tratamento, contudo, agravou a situação da doença. Ele está afastado e deve retomar as funções nas próximas semanas.

Na decisão, a desembargadora entende que ficou provada a “ciência da ex-empregadora da condição instável de sua saúde”.

Esta é a terceira vez que a Justiça determina que a Globo reintegre funcionários em cerca de 1 mês. Além do técnico de sistemas, há um câmera que se tratava contra alcoolismo e o caso da jornalista Izabella Camargo, portadora da síndrome de Burnout.

