Claudia Leitte dará à luz fora do Brasil

Pela primeira vez grávida de uma menina, Claudia Leitte (que já é mãe de Davi, 10 anos, e Rafael, 6), revelou que não terá a filha em terras brasileiras. Em conversa com fãs pelo Instagram, a cantora contou que dará à luz a Bela nos Estados Unidos, onde está vivendo por causa de uma agenda de shows.

Veja o que está bombando nas redes sociais

“A Belinha vai nascer aqui, nos Estados Unidos. O motivo foi as circunstâncias, como das outras vezes. Davi nasceu em pleno carnaval e Rafa, com 12 dias, tive que me mudar para o Rio de Janeiro para gravar o ‘The Voice‘. A Bela foi a mesma coisa. Tenho uma agenda aqui fora e tive que me adaptar. Eu e meu marido vivemos uma vida de circense”, explicou.

O nascimento da menina está previsto para o final de agosto. Claudinha, porém, acredita que a filha pode chegar antes. “Eu vou completar 40 semanas no dia 23 de agosto, mas meus filhos nunca ficaram até o final da gravidez. Nasceram com 39 semanas. Acho que Bela vai fazer a mesma coisa”.

E, como das outras vezes, ela já se decidiu: vai ser cesárea. “Eu não consegui ter parto normal das outras vezes, porque meus filhos não ficaram na posição certa. Dessa vez, Bela já está de cabeça para baixo há algumas semanas. Logo logo, vou no meu médico para marcar a cesárea”.

Ansiosa, a cantora afirmou tremer de emoção cada vez que alguém pergunta sobre o parto. “Não estou conseguindo dormir direito, mas estou feliz e ansiosa para ver a cara dessa menina”.

Além disso, o desconforto pela fase avançada da gestação também tem tirado seu sono. “Pior que nem é só a ansiedade. A Bela está aqui dentro apertando tudo, né? Em umas posições, parece que doí mesmo”.

Mesmo assim, ela parece não desconsiderar a hipótese de um quarto filho. “Sempre quis ter 3 filhos, mas estou de boa… Sei lá. Quem sabe”, ponderou.

Mas nada de parar a carreira! Cheia de energia, ela já marcou seu retorno aos palcos, que deve acontecer no dia 26 de outubro. “Isso me dá uma pressão enorme. Tenho que está preparada. Meu condicionamento precisa estar ótimo. (…) Estou muito feliz e vou me preparar para arrasar nos palcos”.

Leia também: Simaria comemora aniversário da filha com bolo de 4 andares da Moana

+ Em nova foto, Titi aparece agarradinha ao irmão Bless

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA