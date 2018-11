Adolescente é preso após estuprar jovem e áudio vazar

Daniel Enrique Fabian, de 18 anos, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, após ser ouvido violentando uma menina de 15 anos durante o intervalo de uma partida de PlayStation 4. O rapaz estava jogando Grand Theft Auto com, pelo menos, um outro jogador online.

Segundo a imprensa americana, Daniel teria avisado o outro jogador, através de uma linguagem obscena, que pararia de jogar para fazer sexo com uma garota que tinha ido até a sua casa em New Port Richey, no oeste da Flórida.

O outro jogador relatou à polícia que Fabian deixou o microfone ligado e que ouviu uma mulher em apuros dizendo “não”. Depois de quinze minutos, o rapaz voltou para a partida.

Daniel Enrique Fabian, acusado de estupro

A vítima afirmou que foi imobilizada por Fabian e que ele tapou sua boca e a violentou. A perícia médica confirmou a versão da adolescente e os exames de DNA identificaram Fabian como suspeito.

Ainda não se sabe, ao certo, quem denunciou o rapaz. O ataque ocorreu no dia 28 de junho e Fabian foi detido acusado de atos sexuais obscenos e libidinosos contra a jovem.

O canal News Channel 8 informou que Fabian está preso no centro de detenção local e que ele também é acusado de ter violentado outra adolescente no dia 4 de junho.

