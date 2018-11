Rapaz acusa ex-patrão de sequestrar esposa e filha

Raul Kennedy da Silva, de 19 anos, acusa Luis Fernando Lourenço, seu ex-patrão, de sequestrar sua esposa e filha. Taina de Queiroz Mendes, de 18 anos, e Sofia Helena da Silva, 8 meses, estão desaparecidas desde 3 de novembro. Eles são moradores de Pilar do Sul, no interior de São Paulo.

O jovem disse que viajou a trabalho para a cidade de Castilho e quando retornou a Pilar do Sul não encontrou mais a família.

“Cheguei e não estavam em casa. Fizemos buscas, mas nada. Não atendeu o telefone e ninguém sabia delas. Fiquei desesperado. Foi então que meu ex-patrão mandou mensagem dizendo que estava com as duas e que elas estavam felizes. Mas ela não me deixaria. Estávamos bem e tenho certeza que ele as raptou e está fazendo isso para me atingir”, disse o rapaz em entrevista ao G1.

Luis Fernando, o suspeito, é foragido da Justiça, de acordo com as informações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba. O homem tem diversas passagens pela polícia por estelionato e já cumpriu pena na cadeia de Novo Horizonte, interior do estado.

O rapaz que procura a família contou que conheceu Luis Fernando há quatro meses na cidade de Sorocaba. O homem se apresentou como empresário e cantor e ofereceu um bico para Raul entregar outdoors na região.

Segundo Acácio Leite, delegado que cuida do caso, assim que o suspeito for encontrado será encaminhado para a prisão por causa dos crimes pelos quais já foi condenado. Um inquérito policial foi instaurado e o caso está sendo tratado como desaparecimento até o momento.

