Instagram desativa conta de Hugo Gloss, e mais de 80 falsas são criadas

Hugo Gloss teve sua conta oficial desativada pelo Instagram na última sexta-feira (11). Com isso, em dois dias, mais de 80 perfis falsos foram criados como sendo do blogueiro. Nessas contas, que usam a mesma imagem da que foi desativada, a mensagem é praticamente a mesma: de que aquela passará a ser a página de Gloss e de que ele precisa de ajuda para que seja novamente verificada pela rede social (quando há aquela sinalização em azul indicando que a conta é mesmo da pessoa famosa).

Uma dessas contas já acumula mais de 95,3 mil seguidores. Em outra, há 75,5 mil. Os números do verdadeiro Hugo Gloss nas redes sociais são sempre na casa dos milhões -por exemplo, mais de 5 milhões no Facebook e de 2 milhões no Twitter.

Um dos mais de 80 perfis falsos de Hugo Gloss criado em dois dias“Nenhuma conta que está sendo criada com o nome Hugo Gloss é nossa, fiquem atentos para não acabar seguindo perfis falsos”, registrou no Twitter e no Facebook.

As contas de Hugo Gloss, Tia Crey, Nana Rude e outros blogueiros famosos foram desativadas sob a alegação de uso indevido de imagem e reivindicação de direitos autorais. Eles também tiveram perfis falsos criados no Instagram.

No sábado, a equipe de Hugo Gloss divulgou uma nota em que explica que foram pegos de surpresa e que tentam recuperar a conta o mais rápido possível.

“A conta do @hugogloss foi desativada sem qualquer aviso prévio. Entramos em contato com o Instagram Brasil que se prontificou a nos ajudar com a recuperação da conta. A remoção aconteceu por reivindicação de direitos autorais. Ou seja, o Instagram recebeu denúncias de que alguns conteúdos postados não eram autorizados pelos autores, mesmo que com os devidos créditos. Uma das denúncias, por exemplo, diz respeito a um vídeo do BBB, de Ana Clara cantando no Karaokê. A TV Globo reivindicou os direitos autorais do vídeo. Outra denúncia foi da foto de J Balvin e Beyoncé no Coachella, postada pelo cantor. A agência do fotógrafo, reivindicou os direitos. Entramos em contato com a TV Globo e com os outros denunciantes que se sentiram violados para esclarecer o problema. A TV Globo entendeu a parceria com o Hugo Gloss e se comprometeu a realizar a remoção da denúncia, feita pela empresa contratada pelo time anti-pirataria da emissora. O mesmo está acontecendo com os outros reclamantes.

Nós da equipe Hugo Gloss entendemos as políticas do Instagram e reforçamos a necessidade das Leis de Direitos autorais. Há anos fechamos parceria com a Getty Images e várias outras agências de conteúdo, assim como gravadoras de música e canais de TV. Estamos em contato direto com todos os meios para reestabelecer o @hugogloss o quanto antes e voltar a oferecer no instagram todo o conteúdo de entretenimento do planeta. Nenhuma conta que está sendo criada com o nome Hugo Gloss é nossa, fiquem atentos para não acabar seguindo perfis falsos. Por enquanto, continuamos por aqui no hugogloss.com, no Twitter e Facebook”, afirma a nota.

