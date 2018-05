Bebê morre ao cair de escada rolante de shopping

Uma bebê de 10 meses morreu após cair do colo da mãe em uma escada rolante em um shopping na Índia, de acordo o Daily Mail.

Segundo testemunhas, os pais tentavam tirar uma selfie no momento do acidente.

A bebê ainda chegou a encostar na grade lateral, mas acabou caindo no andar inferior. Socorrida, morreu logo após chegar ao hospital. Os pais haviam levado a filha para uma consulta médica de rotina e decidiram passear pelo shopping.

A recomendação de fundação norte-americana de segurança é que, com crianças menores de dois anos no colo ou no carrinho, os pais optem pelo elevador. Na escada rolante, deve estar no sling ou canguru. Acima de dois anos de idade, deve ficar no meio da escada e de mãos dadas com um adulto responsável.

ATENÇÃO: CENAS SÃO FORTES

