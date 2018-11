Um homem de 38 anos foi flagrado por policiais civis com uma faca escondida dentro de um buquê de flores. O ocorrido aconteceu em Marília, interior de São Paulo. Segundo as autoridades, o plano do criminoso era atrair a ex-companheira e esfaqueá-la. A vítima tem medida protetiva contra ele.

A delegada Viviane Sponchiado, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), contou que a mulher informou à polícia nessa terça (27) que o homem estava na cidade e poderia tentar matá-la. Os policiais descobriram que o suspeito estava morando de favor em uma casa no bairro Nova Marília e foram até o local.