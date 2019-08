Homem agride violentamente a mulher no meio da rua com série de socos

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (9). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que a vítima de 49 anos recebeu uma série de socos do namorado em uma das ruas mais movimentadas da cidade, a 16 de Março.

Nas gravações, é possível ver o casal andando pela calçada aparentemente discutindo. Em seguida, o homem passa a dar socos na mulher e ela cai. O vídeo ainda mostra que o agressor saiu andando tranquilamente após a violência e que algumas pessoas que passavam no momento pararam para socorrê-la.

A vítima teve lesões no rosto, além de fratura no nariz e braço e está internada em um hospital particular de Petrópolis. De acordo com a filha da mulher, o casal estava junto desde o início do ano e, há cerca de um mês, ele começou a praticar violência psicológica, ter ataques de ciúmes e agredir a companheira verbalmente.

O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e o rapaz está preso.

Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.

