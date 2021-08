Kathy Hochul assume governo de NY e prioriza mulheres no gabinete

Kathy C. Hochul assumiu o governo de Nova Iorque, nesta terça-feira (24), tornando-se a primeira mulher a ascender ao cargo mais alto do estado.

A democrata de 62 anos passa a ocupar o posto de governadora do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. A posse foi oficializada em uma cerimônia privada no Capitólio do Estado de Nova York, que contou com a presença de sua família, da imprensa e de Janet DiFiore, a juíza-chefe do estado, que supervisionou a solenidade.

Kathy, que também é advogada e apresenta uma longa carreira política, assumiu o cargo após a renúncia de Andrew Cuomo. O ex-governador é investigado pela procuradoria-geral por conta de denúncias de assédio sexual feitas por 11 mulheres.

A nova governadora prometeu liderar o estado em meio a um cenário pandêmico e de incerteza econômica, enquanto inaugura uma nova era de civilidade e consenso no governo estadual.

Honored to be officially sworn in as New York’s 57th Governor.

Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021