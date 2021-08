Guarda da Rainha é acusado por assédio sexual em “ritual de iniciação”

Um guarda da rainha Elizabeth foi acusado de assediar sexualmente dois recrutas da Coldstream Guards, a tropa de infantaria do exército britânico. Segundo o The Mirror, o assédio ocorreu com um sex toy durante um “ritual de iniciação”.

O caso teria acontecido apenas dois dias depois do começo das atividades dos recrutas no Coldstream Guards. O guarda, acusado e preso por cometer assédio, era responsável pela segurança residencial da monarca.

Cerca de 17 mil membros das Forças Armadas do Reino Unido sofreram algum tipo de abuso físico, racial ou sexual de colegas no último ano, de acordo com o The Mirror.

O número equivale a 12% dos trabalhadores e a pesquisa aponta ainda que mais de 90% não denuncia por medo de não ser levado a sério.