Goleiro do São Paulo é preso nos EUA após ser acusado de agredir a esposa

Jean, goleiro do São Paulo, acaba de ser preso, nos Estados Unidos, após ser denunciado por agredir a esposa. Segundo o Globo Esporte, a ficha com os dados do atleta já aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida.

No documento, é possível identificar que o acusado foi detido na manhã desta quarta-feira (18) e está pré-sentenciado por violência doméstica. O São Paulo estuda seriamente rescindir o contrato do jogador.

