Esposa de goleiro do São Paulo acusa jogador de agressão

Milena Benfica, esposa do goleiro Jean, atleta do São Paulo, acusou o jogador de agressão. Ontem (17), Milena publicou em suas redes sociais vídeos em que aparece com o rosto muito machucado dizendo que havia sido agredida pelo marido.

Nas imagens, ela aparece trancada no banheiro pedindo ajuda. “Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro”, disse. Em outro momento, enquanto Milena pede por justiça, é possível ouvir uma voz masculina ao fundo.

Rapaaaz

Os stories que a mulher do Jean goleiro do São Paulo postou a pouco tempo pic.twitter.com/f9PEiOZ4w9 — Wellington (@WellCruz8) December 18, 2019

Na postagem seguinte, uma conversa entre Jean e Milena mostra o atleta dizendo que ela acabou com sua carreira.

Mais tarde, os vídeos foram apagados e ela voltou a se pronunciar dizendo que já estava em segurança. “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar… Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem”.

Segundo o globoesporte.com, Jean foi detido nos Estados Unidos. A ficha com os dados do atleta já aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida.