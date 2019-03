Foliões são vítimas de picadas de agulhas em Carnaval de Recife

Dez pessoas foram atendidas em um hospital em Recife após relatar terem sido agredidas com agulhas de seringa durante o Carnaval. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, os pacientes foram medicados contra doenças infectocontagiosas.

Todas as pessoas foram atendidas no Hospital Correia Picanço, na Zona Norte da capital. Os pacientes tomaram medicamentos ministrados para a prevenção ao vírus HIV e foram orientados a voltar à unidade de saúde em 30 dias, prazo necessário para a conclusão do tratamento.

A Secretaria de Saúde de Pernambuco afirmou que todos os registros estão sendo monitorados, durante 24 horas por dia, no Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde. Além disso, uma equipe de gestores acompanha as ações por meio de painéis, dando maior agilidade na coleta de dados e agrupando o número de atendimentos.

Leia também: Homem mata namorada em briga após Carnaval, foge e é preso em seguida

+ 15 coisas que aconteceram no Carnaval…

Siga CLAUDIA no Youtube