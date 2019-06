Filho de Flordelis é preso logo após enterro do pastor Anderson do Carmo

Na manhã desta segunda (17), um dos filhos da deputada federal Flordelis (PSD) foi preso. Ele havia acabado de participar do enterro do padrasto, o pastor Anderson do Carmo, que foi morto a tiros na madrugada de domingo (16).

O carro em que estava a deputada e o filho foi abordado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que traziam consigo um mandado de prisão por violência doméstica.

Wilson Witzel (PSC), governador do Rio, disse horas antes que “há suspeita sobre um dos filhos adotados”. “Não sei se formalmente ou informalmente teria praticado o crime. Agora está nessa linha de investigação. Entendemos que é um fato lamentável, e espero que tudo seja rapidamente esclarecido. Vamos acompanhar a investigação.”

No enterro, Flordelis rechaçou a hipótese de que um de seus filhos adotivos seja o autor do crime. “Isso é ridículo, acusar alguém sem provas”, garantiu.

O caso

Anderson Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD), foi assassinado na madrugada deste domingo (16) em Pendotiba, Niterói. Ele foi baleado diversas vezes por volta das 4h, pouco tempo depois de chegar em casa.