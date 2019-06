Pastor e marido de deputada Flordelis é assassinado no Rio de Janeiro

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Uma perícia foi realizada no local e no carro de Anderson.

O casal voltava de uma confraternização e a deputada relatou a sensação de estar sendo seguida por duas motos. Quando chegaram em casa, Anderson voltou até a garagem para buscar algo que tinha esquecido e foi alvejado por tiros.

O assessor de Flordelis disse que ela está muito abalada. Neste domingo, Anderson, que também era pastor, participaria do evento “Homens de Sucesso”, no Ministério Flordelis-Cidade do Fogo, em São Gonçalo.

“A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A Deputada Flordelis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto Dele. O Pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas, em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste, muito triste em nossas vidas”, disse em nota a assessoria.

A Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o ocorrido.