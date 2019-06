O time de operárias que revolucionou o futebol feminino no século XX

1. Surgimento na Primeira Guerra Mundial zoom_out_map 1/9 O time foi criado em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra. Naquela época, as mulheres passaram a trabalhar em fábricas, sob péssimas condições. Com o incentivo ao esporte, as operárias poderiam praticar exercícios e ainda arrecadavam dinheiro em jogos de caridade para o exército do país. Nesta foto, Lily Parr, a capitã, lidera o time durante treino. (Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

2. Visibilidade ao futebol feminino

Aos poucos, essas mulheres foram ganhando notoriedade e fazendo história no futebol. Suas partidas juntavam milhares de espectadores e significavam uma forma de resistência. "As fotos são uma evidência do florescimento do futebol feminino há quase um século", explica Melanie Hough, curadora do Hulton Archive da Getty Images. Nesta foto, a equipe de Dick, Kerr's Ladies F.C. treinava para uma partida contra Belgian Ladies (time feminino da Bélgica). (Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

3. Fotografia esportiva

As fotografias foram tiradas por agências da época, como Topical Press, Keystone e Fox Photos. Hough conta que o principal desafio na época era cobrir um assunto animado e rápido como o esporte. Esta foto, tirada pela Topical Press em 1925, mostra o momento exato em que a goleira do time francês, que disputava contra as meninas de Dick, Kerr's Ladies, faz uma defesa. (Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images)

4. Sucesso internacional

As meninas do Dick, Kerr's Ladies tinham uma agenda lotada, jogando mais de 60 partidas em um ano. Apesar disso, elas conseguiam conciliar o trabalho na fábrica. Nesta fotografia, o time estava representando a Inglaterra em um jogo contra a França, em Herne Hill, em 1925. Nela, o músico George Robey (1869 - 1954) faz um chute contra o gol. (Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images)

5. 'Preston Ladies F.C.'

Em 1926, o "Dick, Kerr's Ladies F.C." teve seu nome alterado para "The Preston Ladies Fooball Club", por representar a origem do time - a cidade de Preston. Nesta foto, datata de 1935, as meninas praticam pênaltis durante um treino. Elas iriam tentar manter o título de campeãs mundiais na Bélgica, dali um ano. (William Vanderson/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

6. História contada através das fotografias

"O que há de especial nessas imagens é que elas destacam uma história que, de outra forma, poderia não ter sido contada - e que ressoa até hoje", opina Hough. No dia 31 março de 1937, data desta fotografia, o time se preparava para participar de uma partida contra uma equipe feminina do País de Gales, no dia da coroação. (Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

7. Intervalos

Durante seus anos de jogo, Preston Ladies quebrou uma série de barreiras. Tornou-se o primeiro time feminino a jogar uma partida internacional contra a equipe da França - evento que juntou mais de 25 mil espectadores - além de ter sido a primeira equipe a jogar sob os holofotes, na primeira partida noturna em 1920. Esta fotografia, de 1939, mostra a equipe durante o intervalo de um treino. (Harry Shepherd/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

8. Resistência

Mesmo com o surgimento de algumas barreiras contra o futebol feminino, a equipe do Preston Ladies não desistiu de jogar e tornou-se símbolo de resistência. Nesta foto, elas treinavam para participar de um torneio continental, em maio de 1939. (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)