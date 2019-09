Marta terá canal no Youtube sobre seu cotidiano e questões femininas

Em uma iniciativa do Google, a jogadora de futebol Marta ganhará seu próprio canal no YouTube. A novidade foi anunciada nesta última terça-feira (24) e a estreia do canal está prevista para outubro.

“Nos últimos tempos, o Google tem buscado encontrar outras figuras públicas que possam ter relevância no YouTube e, por isso, começaram a olhar as figuras ligadas a esporte. A Marta estava entre os nomes mais cotados. Como a gente tem uma relação grande com eles por sermos criadores de conteúdo do YouTube, eles nos procuraram para fazer a aproximação com a Marta”, contou João Pedro Paes Leme, sócio da gestora de canais Play9, ao blog Olhar Olímpico.

Para o canal de Marta, que já foi considerada a melhor jogadora do mundo por seis vezes, a meta é alcançar um milhão de inscritos em dois anos. Para tanto, será estabelecido a partir do terceiro mês uma rotina de postagem de seis a oito vídeos mensais, com formato típico de entretenimento e temática comportamental. Além de conversar com o público, a jogadora também falará de empoderamento e irá mostrar suas viagens.

“Estou muito feliz com a entrada no YouTube. Acho que vai ser uma oportunidade enorme de mostrar um pouco mais da minha carreira, dos bastidores e dos meus valores humanos para o público”, disse ela, em texto divulgado para a imprensa.

Fabiano Farah, seu empresário, completou: “O canal da Marta será uma extensão do seu cotidiano (pessoal e profissional). Nosso propósito não é um reality show e sim uma plataforma divertida de comunicação, interação, engajamento e mobilização”.

