Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

Felipe Prior, ex-BBB, arquiteto e empresário, foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto, por um estupro cometido em 2014. A decisão da 7° Vara Criminal de São Paulo foi tomada em primeira instância, assinada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos. A denúncia de que Felipe teria usado a força física para praticar a violência aconteceu em 2020. O caso corre em segredo de justiça e ele pode recorrer em liberdade.

O crime teria ocorrido em uma festa universitária em comemoração aos jogos das faculdades de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo. A vítima e uma amiga haviam aceitado uma carona dele, que passou a beijá-la, passar a mão em seu corpo e, depois, deixou a mostra seu órgão genital e cometeu a violência.

De acordo com a decisão da Justiça de São Paulo, o empresário usou de força física para realizar o ato não consentido, “segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que ‘não queria manter relações sexuais'”.

Para o julgamento, a magistrada considerou a existência de um prontuário médico que mostra que a vítima teve laceração na região genital, além de prints entre ela e o ex-BBB, depoimentos e testemunhas de defesa e acusação.

Ao Uol, Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, disse que ela e a cliente receberam a sentença com “alívio após três anos e meio de luta“. Maira , no entanto, pretende recorrer da decisão, pois entende que a pena é baixa e o regime deve ser fechado.

Themis e as outras duas vítimas prestaram depoimento logo após a Marie Claire apresentar os casos, sendo que a notícia crime foi protocolada no Departamento de Inquéritos do Fórum Central Criminal de São Paulo em 17 de março de 2020.