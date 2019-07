Família é encontrada morta em apartamento em Santo André

Uma família foi encontrada morta no último domingo (14) em um apartamento em Santo André, no ABC Paulista. Dois adultos, um adolescente e uma criança de 3 anos morreram no local.

A polícia suspeita que as mortes tenham sido causadas por asfixia por inalação de monóxido de carbono resultante da queima do gás. De acordo com o delegado do 1º Distrito, Roberto von Haydin, o aquecedor a gás do apartamento estava sem chaminé e as janelas estavam todas fechadas. A perícia foi ao local e não havia sinais de arrombamento ou violência.

O delegado disse que o homem estava no sofá com a criança no colo, a adolescente estava deitada na cama e a mulher caída no box do banheiro com o chuveiro ligado.