Ao menos 135 mulheres foram estupradas por dia em 2017

O Brasil registrou 49.497 casos de estupro no ano passado. Isso significa que 135 mulheres foram sexualmente violentadas todos os dias em 2016. Os dados foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgados nesta segunda-feira (30). O número, porém, deve ser ainda maior devido há grande subnotificação dessas ocorrências.

No mesmo ano, foram registrados 4.657 assassinatos de mulheres, sendo 533 deles enquadrados como feminicídio. Sancionada em 2015, a lei federal deu ao crime o caráter de hediondo. Ela aumenta a pena por homicídio, que é de 6 a 20 anos de prisão, para 12 a 30 anos em casos em que as motivações para o homicídio são relacionadas à condição de ser mulher. “Ele acontece quando ela viola uma das leis do patriarcado: da fidelidade, que não lhe permite romper com o homem, ou da submissão, que não lhe dá permissão de conduzir a própria vida. Na verdade, trata-se de um crime de ódio contra todas, estimulado pela quase total indiferença do Estado e da própria sociedade”, explicou a promotora Silvia Chakian a CLAUDIA.

Já para a delegada Marcela Ortiz, da Delegacia de Homicídios da Capital, no Rio de Janeiro, tratam-se de tragédias anunciadas. “O crime acontece, majoritariamente, dentro das casas e entre familiares e, não raro, a vítima já estava imersa em um contexto de violência doméstica desde a infância – um ciclo repetido nas gerações seguintes. Sem políticas de educação de gênero, os padrões tendem a se repetir”, afirma.