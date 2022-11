Entenda tudo sobre a polêmica da Balenciaga

Depois de tantas informações e teorias rodando a internet, é importante saber o que é verdade ou não em toda polêmica em torno da Balenciaga. Confira tudo que você precisa saber para não ficar “boiando” no assunto que tem dominado as redes sociais e rodas de conversa.

No início deste mês, a marca divulgou a campanha Gift Shop, que apresentou a linha de presentes para o final de ano, incluindo acessórios e itens para a casa. As fotos divulgadas mostram crianças segurando ursinhos de pelúcia com looks de bondage de couro, regata telhada, itens associados ao universo BDSM e fetichismo, cercadas por outros produtos.

As imagens feitas pelo fotógrafo da National Geographic, Gabriele Galimberti, repercutiram de forma negativa nas redes sociais, e a marca foi acusada de sexualizar os modelos infantis.

Outras duas campanhas foram lançadas quase simultaneamente, da coleção de verão 2023 da linha Grade-Robe, com imagens feitas por ​​Joshua Bright, e da colaboração com a Adidas, fotografada por Chris Maggio. A atriz Isabelle Huppert foi fotografada em um cenário onde é possível ver um livro de Michael Borremans, artista belga que faz pinturas sombrias de crianças e adultos nus.

Em outra foto, aparece um documento da decisão do SCOTUS de 2008 (Estados Unidos v. Williams) colocando a promoção ou propaganda de pornografia infantil como um crime federal não protegido pela liberdade de expressão.

Posicionamento da Balenciaga

Na última semana, o feed da marca foi deletado do Instagram, prática comum de tempos em tempos, com a exceção de um comunicado. A marca se pronunciou em seu perfil sobre a campanha publicitária “perturbadora”, segundo o público online. O texto da Kering, grupo do qual a grife faz parte, pede desculpas pelo ocorrido e repudia qualquer forma de exploração e abuso infantil.

“Gostaríamos de abordar as controvérsias em torno de nossas recentes campanhas publicitárias. Condenamos veementemente o abuso infantil; nunca foi nossa intenção incluí-lo em nossa narrativa”, diz o comunicado.

“Pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa que nossa campanha de final de ano possa ter causado. Nossas bolsas de pelúcia não deveriam ter sido apresentadas com crianças nesta campanha. Removemos imediatamente a campanha de todas as plataformas”, continua o texto.

O comunicado, no entanto, não surtiu efeito nas redes. Sem assumir a responsabilidade pelo ocorrido ou sugerir ações concretas, as desculpas pareceram apenas protocolo. O burburinho continuou com os internautas cobrando a marca.

Repercussão negativa

Apesar da grife ter deixado o Twitter, os usuários da rede não deixaram as campanhas passarem batido. Vários perfis criticam a Balenciaga por promover pedofilia e pornografia infantil, alegando ainda que os objetos nas imagens representam fetiches sexuais.

Em resposta às acusações de não passar de jogada de marketing, a marca afirmou que vai tomar “ações legais contra as partes responsáveis ​​pela criação do conjunto e pela inclusão de itens não aprovados” e que “condenam o abuso de crianças de qualquer forma”.

De acordo com tweets do jornalista Louis Piano, a grife está processando a produtora North Six do cenógrafo Nicholas Des Jardins, em US$ 25 milhões. O repórter afirmou ainda: “Nicholas também é o artista que criou o cavalo da capa do disco Renaissance de Beyoncé. A Balenciaga afirma que a cenografia de Nicholas era ‘malévola ou, no mínimo, extraordinariamente imprudente’. O que é interessante, visto que fontes da Balenciaga dizem que a direção artística foi do próprio Demna [diretor criativo da marca].”

A notificação da medida judicial arquivada na Suprema Corte do Estado de Nova York, em 25 de novembro, alega que a marca busca “reparação por danos extensos que a produtora causou em relação a uma campanha publicitária, para a qual a Balenciaga os contratou”.

Ainda na segunda-feira (28), Kim Kardashian, uma das principais celebridades e estrela dos anúncios da grife, se posicionou em seu perfil no Instagram. Ela afirmou se sentir “revoltada e enjoada” com o que viu e disse repensar sua relação com a Balenciaga.

“Como mãe de quatro filhos, fiquei abalada com essas imagens perturbadoras. A segurança das crianças deve ser considerada com a maior consideração e qualquer coisa contra ela não deve ter lugar em nossa sociedade – ponto final”, escreveu.

“Quanto ao meu futuro com a Balenciaga, atualmente estou reavaliando meu relacionamento com a marca, me baseando na disposição deles de aceitarem a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido – e as ações que espero vê-los tomar para proteger crianças”, finalizou ela.