Eclipse lunar desta terça (16) poderá ser visto em todo o Brasil

Há cerca de 15 dias, um eclipse solar atraiu a atenção de milhares de espectadores pelo planeta. Hoje (16), outro fenômeno semelhante promete repetir o feito. Dessa vez, trata-se de um eclipse do tipo lunar, quando Sol, Lua e Terra ficam alinhados e o planeta cria uma sombra sobre o satélite.

Veja os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Aqui no Brasil, o evento poderá ser visto a partir do nascer da Lua, às 17h01 (horário de Brasília), quando se dá início a fase de umbra, na qual a parte mais escura da sombra terrestre cobre a Lua completamente. Antes disso, porém, desde às 15h43, o eclipse estará em sua etapa de penumbra, quando a sombra aparece de modo borrado. A previsão é de que as fases de umbra e penumbra durem, respectivamente, até as 19h52 e 21h17.

Leia também: Como o eclipse lunar de 16 de julho vai afetar seu signo

Ao contrário do eclipse solar, não é preciso a utilização de equipamento de proteção, sendo possível assistir ao fenômeno a olho nu. Para uma melhor visibilidade, contudo, é recomendado fazer a observação em uma área pouco iluminada e de horizonte livre.

Este será o último eclipse lunar do ano, sendo o próximo apenas em 2021. Até lá, outros fenômenos parciais ocorrerão, mas somente em 16 de maio de 2022 um novo eclipse total da Lua será completamente visível no Brasil. Gosta de astrologia? Então veja aqui como o eclipse lunar de 16 de julho vai afetar seu signo.

Leia também: Horóscopo da semana de 15 a 21 de julho: hora de esquecer o passado

VEJA TAMBÉM: Síndrome de burnout – Izabella Camargo conta a sua história no podcast Senta Lá, CLAUDIA