Horóscopo da semana de 15 a 21 de julho: hora de esquecer o passado

O evento mais importante da semana será, sem dúvidas, o eclipse do dia 16, que ocorre simultaneamente a uma Lua cheia. Do tipo lunar, ele trará esclarecimentos de antigas questões, sanando dúvidas que ainda podem existir. A astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, explica que será o momento de deixar o passado para trás e mover-se com objetividade para o futuro.

Ao mesmo tempo, a Lua em Capricórnio pode causar situações tensas, exigindo controle e a busca por harmonia e tranquilidade para que as coisas possam fluir de modo mais fácil. A partir de quarta, a semana fica mais leve, propícia para atividades sociais e também reflexões.

Por fim, a Lua em Peixes do fim da semana pede por recolhimento e atenção para o lado espiritual. Passatempos culturais e artísticos podem ser uma boa pedida para o lazer nesses dias.

Abaixo, as previsões de Serena para cada signo. Para uma melhor compreensão, é recomendada a leitura do signo solar e ascendente:

Áries

Procure manter o financeiro em ordem e concentre seu foco em questões profissionais. A Lua cheia do dia 16 pode trazer preocupações relacionadas ao dinheiro, enquanto o eclipse afeta relações no trabalho e na família. Mas, a partir do dia 17, essa fase fica para trás e você poderá sair com amigos para descontrair. No fim de semana, tire um tempo para refletir sobre os últimos acontecimentos e reforçar suas energias.

Touro

Tensões surgirão no seu horizonte no começo da semana, frustrando seus planos. No eclipse, você compreenderá o porque das falhas e terá a oportunidade de buscar novas estratégias. Rompa os padrões negativos e tome a dianteira das situações. Com flexibilidade para inovar, você verá avanços em sua área profissional. Para o fim de semana, invista em atividades mais tranquilas.

Gêmeos

Você sentirá que a semana começa de forma desanimadora e o eclipse pede por mudanças de atitude, se deseja mesmo alcançar seus objetivos. Se (re)empodere e descobrirá forças que nunca imaginou ter. Para não andar em círculos, é preciso parar de postergar decisões. A Lua em Aquário no dia 17 melhorará seu humor, trazendo impulso para você sair da rotina e reavivar sua motivação.

Câncer

O ciclo de tensão continua, portanto tenha atenção nas questões afetivas. O eclipse pode lhe ajudar a perceber quais são seus verdadeiros desejos nesse campo e também no pessoal. Após o fenômeno, evite se envolver em aglomerações e fique na sua, mesmo em momentos de interações sociais. 20 e 21 são ótimos dias para renovar as energias. Que tal uma pequena viagem para um lugar que envolva natureza?

Leão

Cuidado com complicações no trabalho. O eclipse trará decisões importantes nessa área, portanto muita atenção. Controle sua impulsividade natural de signo de fogo e crie estratégias para permitir a reestruturação das coisas. A Lua em Aquário, seu signo oposto, pede por interações mais positivas e mais diálogo no amor. Fique de olho, pois pode encontrar um novo par em alguém inesperado. No fim de semana, interiorização é fundamental.

Virgem

Solte um pouco essas preocupações e aprenda a se divertir. Mais relaxada, você verá que as coisas fluirão com mais facilidade. No eclipse, tire um momento para uma auto-avaliação de sua confiança. Invista também em atividades artísticas ou terapêuticas. A partir do dia 17, dedique uma parte de seu foco para descobrir o que pode fazer para inovar no trabalho e ganhar fôlego novo. Final de semana, trabalhe o companheirismo para melhorar a afinidade com a pessoa querida.

Libra

A semana pode começar complicada em termos de questões familiares. Ao mesmo tempo, o eclipse pode ser exatamente o que você precisa para dar o primeiro passo e tomar novos rumos. Impulsos criativos chegarão a partir do dia 17 e você poderá levar a vida com mais leveza. No fim de semana, aposte em qualidade ao invés de quantidade.

Escorpião

Respire fundo, escorpiana! Ser rude não levará a lugar nenhum. O eclipse influenciará sua comunicação e, com pensamentos mais positivos, sua vida e suas relações com as outras pessoas certamente mudarão. Deixe no passado aquilo que sabe que não funciona e busque por renovação. Para os dias 20 e 21, opte por atividades menos agitadas.

Sagitário

A Lua em Capricórnio do começo da semana pede atenção com as questões financeiras. Algumas preocupações podem surgir e você precisará refrear seus impulsos e ter mais domínio dos gastos. Do dia 17 em diante, tenha uma atitude mais receptiva ao conhecimento. Comece aquele curso ou simplesmente leia um livro. A criatividade pode vir quando você menos espera. No fim de semana, a companhia das pessoas queridas certamente lhe fará bem.

Capricórnio

Saturno, Plutão e a Lua reunidos em seu signo podem trazer tensões e indecisões. Antes de tomar a dianteira dos problemas alheios, priorize a si mesma. O eclipse pede por mais auto-cuidado. Nos dias 17, 18 e 19, esteja aberta para as novas oportunidades que podem surgir em seu campo financeiro. Para o final da semana, busque por paz espiritual.

Aquário

Harmonia será a palavra-chave no começo da semana, portanto invista em práticas de relaxamento como a meditação. No dia 16, o eclipse representará um fechamento de ciclo. Será a hora de parar e refletir sobre seus próximos passos. A Lua em seu signo trará mais tranquilidade. Só não baixe a guarda com os gastos, para não se endividar.

Peixes

O eclipse afetará suas relações, pedindo que você resolva de uma vez aqueles assuntos antigos.Após o fenômeno, aposte em recolhimento, cuidando do seu campo energético em meio as atividades do cotidiano. Harmonia interna sempre traz coisas boas. No final de semana, com a Lua em seu signo, fique livre para fazer aquilo que gosta.

