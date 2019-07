Como o eclipse lunar de 16 de julho vai afetar seu signo

O mês de julho é muito poderoso no sentindo astrológico. Logo no início, no dia 2 de julho, tivemos um eclipse solar total que definitivamente influenciou a vida de todos. E vem mais por aí.

No dia 16 de julho teremos um segundo eclipse que vai trazer novidades para todos os signos. Quer saber o que poder mudar na sua vida? Confira as previsões de Susan Miller para o horóscopo da próxima terça-feira:

Câncer

21/06 a 21/07

O segundo eclipse, na Lua cheia do dia 16, exigirá um ajuste grande na vida. Será um período estranho. Não tome decisões definitivas mesmo que se sinta pressionada. A carreira e as finanças serão impactadas. Cuide da saúde, pois ficará exausta em alguns momentos.

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse lunar, durante a Lua cheia do dia 16, anuncia tensões. Proteja ossos e dentes e certifique-se de estar descansando o suficiente. Urano alinhado a Marte e Mercúrio pode causar uma discussão inesperada com o parceiro amoroso ou alguém no escritório.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 16, o eclipse lunar, durante a Lua cheia, fará com que você tome uma decisão a respeito do seu par. Caso tenha filhos, deve querer fazer algo especial com eles. Com Saturno no seu setor do amor, os compromissos ficarão mais sérios. Você estará ciente de que está dando um grande passo, e isso não a assustará. Vênus oposto a Saturno não diminuirá sua dedicação ao trabalho. Apesar da preocupação com dinheiro, suas perspectivas são bem maiores do que você imagina. Elas se tornarão cada vez mais evidentes conforme o fim do ano se aproxima – a abundância está a caminho.

Libra

23/9 a 22/10

Com o eclipse lunar, durante a Lua cheia em Capricórnio, no dia 16, transformações vão exigir sua atenção. Talvez você precise guardar dinheiro ou lidar com uma reforma. Os amigos terão papel importante, trazendo conforto e relaxamento em um mês atarefado. Tente tirar um fim de semana de folga prolongado, especialmente entre os dias 25 e 28, e viajar para um lugar próximo.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 16, o segundo eclipse, lunar, será incontrolável. Poderá haver uma grande pressão para que assine um contrato. Se puder, adie até agosto. Esse fenômeno dará uma guinada em sua vida, impedindo que você enxergue as coisas. É possível que suas prioridades mudem. Tenha calma para encarar o período.

Sagitário

22/11 a 21/12

O eclipse lunar do dia 16, durante a Lua cheia em Capricórnio, encerrará a questão financeira. Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31. Você se sentirá pressionada a aceitar propostas. Fuja de tudo que exigir obrigatoriedade. A comunicação terá diversas falhas. Não assine nada – nem mesmo a papelada do divórcio. Uma vez passado o fenômeno, você recuperará as energias.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O próximo eclipse lunar, que acontecerá na Lua cheia do dia 16, exigirá que tome uma decisão. Plutão em conjunção com a Lua lhe dará força e convicção. Dinheiro será o tema, pois Urano e Marte anunciam uma despesa inesperada.

Aquário

21/1 a 19/2

O eclipse lunar do dia 16, durante a Lua cheia, poderá trazer promoção, aumento salarial ou a finalização de um projeto. Qualquer tensão entre você e o par (amoroso ou profissional) se dissipará na Lua nova do dia 31.

Peixes

20/2 a 20/3

O segundo eclipse, lunar, será na Lua cheia do dia 16. A atenção se voltará para um amigo que tentará lhe dizer algo importante. Talvez vocês discordem ou ele lhe cobre algo que você não considera justo. Saturno em ângulo tenso com Vênus indica que tarefas de trabalho devem ser finalizadas antes do lazer. Marte e Urano também ficarão retesados. Evite viajar. O percurso terá inconvenientes. Podem precisar de você em casa. Apesar da comoção, na segunda metade do mês você se destacará profissionalmente.

Áries

21/3 a 20/4

O segundo eclipse, lunar, ocorre durante a Lua cheia do dia 16, em Capricórnio, sua casa de reputação, carreira e prêmios, e será mais emotivo. Marte em Leão, sua área do amor, também influenciará sua criatividade, que estará em alta. O planeta não se dará bem com Urano, causando uma discussão sobre dinheiro. Mercúrio, astro da comunicação, fica retrógrado de 7 a 31. Pode ser que a falta de comunicação atrapalhe. Leve tudo com tranquilidade. Entrar em conflito vai ser improdutivo.

Touro

21/4 a 20/5

O eclipse lunar, durante a Lua cheia, no dia 16, será em Capricórnio, motivando-a a mergulhar na história dos seus ancestrais pelo mundo. Deve ser uma viagem mais longa. Brigas por dinheiro e posses na família podem surgir. Não espere entrar em acordo ainda este mês. Saturno estará próximo da Lua, fazendo com que às vezes você se sinta sobrecarregada. Se necessário, peça ajuda. Não se deixe levar por medo e inseguranças, achando que não vai dar conta. Reflita sobre as novidades, não responda rapidamente. Dê um tempo a si mesma para absorver o que está acontecendo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No dia 16, o eclipse lunar, durante a Lua cheia em Capricórnio, irá influenciar novamente o orçamento, em especial na área de dívidas. Como Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31, atrasos e adiamentos são esperados. Sua agenda pode ficar bastante irregular. Com Marte no setor de viagens, marque uma escapada curta e sem compromisso em um fim de semana. Pode ser para um lugar próximo, quente e ensolarado – é a oportunidade ideal para ficar mais tempo com a família. Na carreira, o melhor dia para fechar um acordo será 25, mas só formalize no próximo mês, depois que Mercúrio voltar ao movimento direto.

