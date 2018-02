Descubra o que é o “Valentine’s Day”

O 14 de fevereiro é conhecido no Estados Unidos e em países da Europa com uma data para troca de declarações de amor e carinho. É que neste dia comemora-se o Valentine’s Day (Dia de São Valentim), equivalente ao Dia dos Namorados do Brasil.

A origem das comemorações do Valentine’s Day tem origem no século V, muito antes do início das celebrações do Dia dos Namorados brasileiro – celebrado desde 1948 por aqui.

A primeira vez que se comemorou o Valentine’s Day foi em 14 de fevereiro de 496, quando o Papa Gelásio declarou santo o mártir que batiza a data.

São Valentim foi um padre de Roma condenado à morte no século III que defendia o direito de soldados do império romano de se casar. A prática havia sido proibida pelo então imperador Claudio II por acreditar que o matrimônio tornava seus soldados piores lutadores.

Assim, São Valentim passou a realizar casamentos em segredo. Porém, foi descoberto pelo imperador, preso e condenado à morte.

Na prisão, enquanto aguardava a efetivação de sua pena, o padre acabou se apaixonando pela filha de um dos carcereiros.

No dia de sua morte, o santo enviou uma carta à moça e a assinou com “do seu Valentim”. O gesto inspira o envio de cartões para a pessoa amada no 14 de fevereiro.

Leia mais: Casamento all white: Todo o charme de uma decoração branca