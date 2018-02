Casamento all white: Todo o charme de uma decoração branca

O branco é a ausência de todas as cores. Simbolizando pureza, ele está presente em muitos detalhes nas decorações de casamento, do vestido da noiva aos arranjos de flores. Há tempo o branco é a escolha preferida dos casais que temem uma paleta de cores que gere arrependimentos no futuro.

Antes restrito a detalhes, agora o branco se tornou a estrela da festa.

A ambientação “all white party”, com branco e somente branco em todos os detalhes, é sinônimo de elegância e sofisticação. O tom traz amplitude aos ambientes e é a opção perfeita para decorações atemporais.

O branco combina tanto com decorações clean quanto com composições mais exuberantes e imponentes. A escolha do mobiliário e do tipo de arranjos florais utilizados dará o tom da decoração.

A tendência “all white” não se limita à decoração. Muitos casais têm optado por vestir todos os padrinhos e madrinhas também de branco, pondo fim à exclusividade do visual da noiva. Apesar de a ideia ainda fazer muitas noivas torcerem o nariz aqui no Brasil, o altar todo branco cria um lindo efeito nas fotos do casamento.