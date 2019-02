Damares aconselha pais de meninas a fugir do Brasil por causa de violência

Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, falou em “revolução cultural” no combate à violência contra a mulher em entrevista à rádio Rádio Jovem Pan de João Pessoa nesta sexta-feira (15).

Em certo momento, a ministra disse que aconselharia os pais de meninas a fugirem do Brasil por causa dos altos índices de violência contra as mulheres.

“Recebemos uma pesquisa que diz que o Brasil é o pior lugar da América do Sul para criar meninas. Vejam só: se eu tivesse que dar um conselho para quem é pai de menina, mãe de menina? Foge do Brasil! Você está no pior país da América do Sul para criar meninas”, disse.

Para a ministra, uma das causas do alto índice de violência é o abuso sexual. “Há pesquisas que indicam que uma a cada três meninas no Brasil será abusada até os 18 anos. É muito! Teremos que trabalhar uma mudança de comportamento no Brasil”, afirmou.