Corpo de jovem desaparecido há 10 anos é encontrado atrás de freezer

Larry Ely Murillo-Moncada desapareceu em 28 de novembro de 2009. Seu corpo foi encontrado em um supermercado em Iowa, nos Estados Unidos, quase dez anos depois. Na época, a família registrou o sumiço do jovem e, mesmo com o esforço, não o encontrou. A polícia de Council Bluffs anunciou na última segunda-feira (23) que o corpo estava atrás de um freezer no estabelecimento.

Ana, mãe de Murilo-Moncada, contou que um dia antes de o filho desaparecer ele tomou um antidepressivo prescrito por um médico. O medicamento não teve efeito e as confusões mentais de Lary Eli persistiram. O jovem estaria escutando vozes e tendo alucinações.

Larry trabalhou no Frills Supermarket, onde o corpo foi encontrado. Fechado em 2016, os funcionários começaram a desmontar as prateleiras e a remover os refrigeradores apenas em janeiro deste ano.

O reconhecimento foi feito por meio do exame de DNA, pois o corpo estava em estado avançado de decomposição, mas as roupas condiziam com as que foram descritas pelos familiares. A autópsia não indicava sinais de trauma, e a morte foi registrada como acidental.