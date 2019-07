A empreitada de José Loreto para superar o término do casamento

José Loreto está disposto a tudo para tentar desvencilhar sua imagem profissional do escândalo envolvendo sua separação de Débora Nascimento no início do ano.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o ator se entregou de corpo e alma à preparação para viver o ex-futebolista e atual comentarista esportivo Casagrande em uma cinebiografia. Além de ter sido escalado para viver o papel principal, Loreto apresentou o argumento do filme à Globo Filmes, que resolveu produzir o longa.

José Loreto está mais envolvido com o cinema desde que viveu o protagonista no bem sucedido filme sobre o lutador Jose Aldo. Na TV, ele ficou famoso por interpretar Darkson, em Avenida Brasil, em 2012.

