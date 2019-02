Conheça a vencedora da Noite de Beleza Negra do Bloco Ilê Aiyê

Daniele Nobre, secretária e empreendedora em Salvador, ganhou o título de Deusa do Ébano na Noite da Beleza Negra do Bloco Ilê Aiyê. O evento já está na 40ª edição.

Em seus 45 anos de existência, o bloco baiano enaltece a beleza da pele e da cultura negra. Com um show de representatividade e força, a Noite da Beleza Negra é cheia de poesia e performances.

A edição deste ano contou, pela segunda vez consecutiva, com o patrocínio da Avon, que convidou a maquiadora Daniela Damata para preparar as candidatas. Foram, no total, 15 finalistas ao título. Daniele Nobre tentava ser Deusa do Ébano pela oitava vez. Ela já havia ganho como princesa nos anos de 2008, 2013 e 2016.

A noite de sábado, dia 16, foi repleta da arte, já que os convidados da Band’Aiyê eram Gilberto Gil, Lazzo Matumbi, Caetano Veloso e Daniela Mercury.

Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê e fundador do grupo, falou sobre a lição deixada por Daniele: “Não desistir jamais. Essa negona aqui é uma prova da resistência, sempre insistindo e sem desistir nunca. Nós negros temos que continuar nessa luta nossa, que a vitória é certa. Essa noite é muito especial”.

