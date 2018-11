5 penteados estilosos para cabelos crespos e cacheados

Está faltando criatividade para inovar nos penteados? Com a técnica e os produtos certos, dá para valorizar ainda mais os fios cacheados ou crespos. Confira nossas 5 inspirações de penteados para variar:

Moicano fashion

Bastam grampos e um produto modelador para criar este visual. “Passe spray de styling nas laterais e vá penteando mecha por mecha em direção ao topo, prendendo cada uma com um grampo. Repita até chegar à nuca”, ensina o cabeleireiro Edu Hyde, de São Paulo.

Coque retrô

“Com um pente fino, separe o cabelo em duas partes, formando um V que começa nas extremidades da testa e tem a ponta direcionada para a nuca”, ensina Edu. Com elásticos finos, prenda os fios bem rentes ao couro cabeludo, deixando o desenho aparente. “As mechas de baixo viram um coque lateral.” Finalize com spray fixador.

Bailarina moderna

No clássico coque alto, troque a rosquinha de espuma por um efeito desconstruído e com volume. “Para isso, primeiro umedeça os fios com leave-in e seque com difusor”, indica Edu. Depois, prenda as mechas com grampos sem usar elástico, mantendo a definição do cacho.

Bem arrojado

Atualize as famosas boxeadoras trançando somente os fios próximos à raiz e prendendo o comprimento em um coque lateral. A risca central marcada deixa o look mais fresco. “Use pomada para ajudar a fixar”, diz Edu.

Superpoder

Para conseguir o cobiçado efeito superencorpado, Edu Hyde ensina um truque fácil e infalível. “Prepare o cabelo com um creme de definição e seque-o em baixa temperatura direcionando o jato de ar sempre para cima. Finalize abrindo bem cada cachinho com um pente largo e de cerdas rígidas.”

Mais lidas: Semelhança entre sobrinha de Lady Di e princesa Charlotte impressiona fãs

Leia mais: Tranças afro – dicas valiosas para disfarçar o frizz da raiz