11 cortes de cabelo curto para mulheres negras usarem em 2019

Com a chegada de um novo ano sempre vem o desejo de mudar algo, seja na aparência ou nas atitudes. Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA separou alguns modelos de cortes de cabelo curto para mulheres negras.

Para conseguir enfrentar o verão e sair arrasando, reunimos diversas opções que vão desde um ousado black power até um penteado mais incrementado com tranças. Tudo para se sentir a vontade e não sofrer com as altas temperaturas.

Confira na galeria:

1. Cabelos Curtos zoom_out_map 1 /11 (@massy.arias/Instagram)

2. Cabelos curtos zoom_out_map 2 /11 (@negrali/Instagram)

3. Cabelos curtos zoom_out_map 3 /11 (@monaxbanks/Instagram)

4. Cabelos Curtos zoom_out_map 4 /11 (@erikajanuza/Instagram)

5. Cabelos Curtos zoom_out_map 5 /11 (@karolconka/Instagram)

6. Cabelos Curtos zoom_out_map 6 /11 (@iamreginaking/Instagram)

7. Cabelos Curtos zoom_out_map 7 /11 (@violadavis/Instagram)

8. Cabelos curtos zoom_out_map 8 /11 (@4cshortnaturalhair/Instagram)

9. Cabelos curtos zoom_out_map 9 /11 (@_kaicealea/Instagram)

10. Cabelos curtos zoom_out_map 10 /11 (@economyofstyle/Instagram)

11. Cabelos curtos zoom_out_map 11/11 (@tiamowry/Instagram)

Leia também: 10 penteados com coque para te ajudar a driblar o calor

+ 6 cortes de cabelo que vão bombar em 2019

Siga CLAUDIA no Instagram