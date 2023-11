Com sensação térmica de 60°C, fã morre em show de Taylor Swift no RJ

Na sexta-feira (17), Taylor Swift fez seu primeiro show da turnê The Eras, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O que era para ser motivo de celebração, acabou em uma tragédia. Devido a intensa onda de calor que assola o Brasil, a sensação térmica no local batia no 60°C, o que levou a morte de uma fã.

A universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, passou mal durante o show. Ela foi socorrida após desmaiar, mas não resistiu. A causa específica da morte ainda não foi esclarecida, mas as informações da Secretaria Municipal de Saúde indicam uma parada cardiorrespiratória, e o Instituto Médico-Legal (IML) ficará responsável por determinar os detalhes que levaram ao óbito da jovem.

Segundo dados da Folha de S.P, cerca de mil pessoas desmaiaram e passaram mal devido ao calor intenso no Engenhão. Garrafas de água estavam proibidas, e os copos disponíveis custavam R$ 8. Os vendedores enfrentaram dificuldades para circular entre as áreas premium e normais devido à aglomeração.

O veto às garrafas d’água é regra muito comum nesse tipo de evento. No entanto, com a alta temperatura, era preciso medicas cabíveis para garantir a segurança das mais de 60 mil pessoas presentes. Taylor Swift chegou a interrompeu o show ao perceber que pessoas na plateia estavam passando mal. Nas redes sociais, a produtora do evento, a T4F, está sofrendo uma onda de críticas.

Continua após a publicidade

Em resposta às críticas, foi divulgada uma nota de falecimento. Através do Instagram, a T4F publicou que todos lamentam o falecimento de Ana Clara Benevides Machado. Citam que ela recebeu atendimento inicial dos brigadistas e paramédicos no estádio, sendo posteriormente encaminhada ao posto médico e, mais tarde, ao Hospital Salgado Filho, onde, apesar dos esforços médicos, veio a falecer.

A produtora também anunciou um novo esquema de fornecimento de água – que será gratuita nas filas, entradas e dentro do estádio, com novos pontos de distribuição durante o evento. Será permitida a entrada com copos de água lacrados e alimentos industrializados também lacrados, seguindo orientações de segurança.

Continua após a publicidade

A comunicado reforça que a proibição de garrafas é uma exigência pública, e a venda de alimentos e bebidas é responsabilidade da administração do estádio. O contingente de serviços foi reforçado, adicionando 200 colaboradores aos 1.230 profissionais presentes desde o início do evento, incluindo seguranças, brigadistas e equipes médicas. A estrutura médica foi ampliada, com 8 postos médicos, 8 ambulâncias e 8 UTIs móveis disponíveis.

Entretanto, após o ocorrido, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, decidiu permitir a entrada de garrafas de água em shows, exigindo que empresas organizadoras de eventos com exposição ao calor ofereçam pontos de hidratação acessíveis com água potável gratuita. A determinação entra em vigor imediatamente, com a portaria detalhando as diretrizes a serem seguidas em até 1 hora após a publicação do comunicado de Dino. Até o momento desta mensagem, a T4F, não se pronunciou sobre as novas regras estabelecidas pelo governo.

Como manter a hidratação em shows?

Para manter a hidratação durante shows, é essencial beber água regularmente, seja levando uma copos descartáveis (que não são barrados em estádios) ou utilizando os pontos de distribuição disponíveis. Alimentos como frutas ricas em água podem ajudar, assim como bebidas isotônicas para repor eletrólitos. Evitar o consumo excessivo de álcool e vestir roupas leves são medidas importantes. É crucial estar atento aos sinais de desidratação, como tontura e boca seca, e procurar ajuda médica se necessário.

Continua após a publicidade

Taylor Swift tem mais dois shows no Rio de Janeiro, ela apresentará hoje (18) e amanhã (19), a turnê chega em São Paulo na sexta-feira (24) e o último show é no domingo (26).