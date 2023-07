Ciclone Extratropical: entenda o fenômeno que está causando ventanias

Nesta quinta-feira (13), os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) detectaram a aproximação de um Ciclone Extratropical em boa parte do país, elevando assim os níveis de alerta para ventanias e tempestades tropicais.

Por conta da alta velocidade dos ventos e as fortes chuvas, algumas cidades tiveram diversas ocorrências em relação à queda de árvores, alagamentos e a falta de energia.

No Rio Grande do Sul, os temporais causaram a morte de um idoso, que estava dentro de casa e acabou sendo atingido pela queda de uma árvore. Outras mais de 800 mil pessoas estão sem energia elétrica até o momento.

Em Chapecó, maior cidade do oeste de Santa Catarina, um vídeo gravado por pedestres mostra o momento em que uma placa é arrastada pelos fortes ventos e atinge um veículo. Veja o registro do acidente:

🌀 #Ciclone: A atuação de um ciclone extratropical na Região #Sul provocou muitos estragos entre ontem (12) e hoje (13), conforme alertado pelo #INMET❗ 🌬️ Em Chapecó (SC), a ocorrência de #ventos fortes assustou a população e atrapalhou o trânsito. Confira 🎥: Reprodução.

+👇 pic.twitter.com/blIil8ILcJ — INMET (@inmet_) July 13, 2023

Em São Paulo, segundo registros de ocorrências feitas pelo Corpo de Bombeiros, ao menos quatro árvores caíram na madrugada de quinta-feira. Não houveram feridos. Um apartamento na zona sul da capital paulista teve parte de sua porta arrancada devido aos fortes ventos. Veja o momento que a placa de metal sobrevoa o bairro do Morumbi:

Continua após a publicidade

#Ciclone A ventania prevista para a tarde desta quinta-feira (13) chegou antecipadamente e causou danos em algumas áreas da cidade de São Paulo. Duas árvores caíram na Zona Sul e placas de metal despencaram de um prédio de mais de 30 andares, também na mesma região, durante a… pic.twitter.com/3ORAh1FCfb — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) July 13, 2023

O que é um ciclone extratropical?

Mas afinal, o que causa este fenômeno? Em entrevista ao G1, o meteorologista Bruno Bainy, do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, os ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica, isto é, regiões causadoras de tempo adverso em grande escala, porém sua variação, como esta que atinge algumas regiões do Brasil, surgem preferencialmente em latitudes médias. Ele também afirma que os ciclones extratropicais são formados pelo contraste de diferentes temperaturas de massas de ar (quente e fria).

Também em entrevista ao G1, o meteorologista da Climatempo, César Soares, confirmou que os ciclones são mais comuns do que imaginamos, e por sua vez, também são aqueles associados às frentes frias:

“Toda vez que passa uma frente fria pelo Brasil, isso significa que a gente está sob influência de um ciclone extratropical.”

César também explica em entrevista ao portal o significado do termo “Extratropical”: “Ele é extratropical porque ele se forma nos extratrópicos [regiões da Terra que estão fora dos trópicos]”.

Para mais informações sobre este e outros fenômenos climáticos acesse o site do Inmet, www.portal.inmet.gov.br e acompanhe em tempo real um mapa sobre as influências climáticas no país.