Catador desmaia na rua e seus dois cães o protegem até a chegada do Samu

Dois cachorros não saíram de perto do dono quando ele desmaiou em uma rua de Assis, no interior de São Paulo. Os dois vira-latas ficaram o tempo todo ao lado do catador de materiais recicláveis e impediram que outras pessoas se aproximassem dele.

A dona de casa Thaís Brandão registrou o momento. Ao G1, ela contou que o caso aconteceu no último dia 30. Quando viu o homem caído, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e se surpreendeu com a atitude dos animais.