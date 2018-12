Cadela é baleada por caminhoneiro e socorrida por policias militares

Quem relatou o caso à polícia foi um vigilante do local. “Logo em seguida nós conseguimos abordar o caminhoneiro, a princípio ele negou, mas nós conversamos e depois ele informou que realmente efetuou o disparo no cachorro e informou à equipe onde estava a arma”, contou o policial Militar Henrique Ribeiro ao Bom Dia São Paulo, da Rede Globo.

Após ser ferida, Pintada foi levada para um hospital veterinário. O atendimento, que custou R$ 110,00, foi pago pelos próprios policiais. “A gente decidiu na hora porque, como a gente tinha que dar um jeito na situação, o cachorro estava lá ferido, então acho que dinheiro não é tudo”, contou o PM. A cadela está em observação.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado para o 73º DP, no Jaçanã. O caso aconteceu na mesma semana em que um outro cachorro foi morto em uma unidade do Carrefour, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O episódio causou grande comoção e fez com que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentasse um projeto que eleva a pena para crimes de maus-tratos aos animais.

