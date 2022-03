Casos e mortes por Covid-19 registram mais uma queda no mundo

A pandemia de Covid-19 parece continuar em queda em todo o mundo. De acordo com o relatório semanal epidemiológico da Organização Mundial da Saúde (OMS), a semana de 21 a 27 de fevereiro registrou queda de 16% nos casos e 10% nas mortes, em comparação à semana anterior – aumentando a esperança de que a doença está perdendo força após a ascensão rápida da variante ômicron.

Regionalmente, a tendência de é de queda de mortes na África (-59%), no Sudeste Asiático (-18%), na Europa (-13%) e nas Américas (-8%). Somente o Pacífico Ocidental relatou um aumento de 32% nos casos e 22% nas mortes. Conforme relatado por Veja, as seis regiões relataram mais de 10 milhões de novos casos e mais de 60 mil óbitos. No total, são mais de 433 milhões de casos confirmados e mais de 5,9 milhões de mortes globalmente desde o início da pandemia.

Brasil ultrapassa as 650 mil mortes

Vale lembrar que a situação, no entanto, não é amena e a pandemia ainda não acabou. Nesta quarta-feira (2), o Brasil teve 335 mortes pela doença, totalizando 650.052 vidas perdidas desde 2020. Em comparação 14 dias atrás, a variação foi de -39%, indicando tendência de queda nos óbitos pelo segundo dia seguido.

O mesmo acontece com os casos confirmados: o país registrou 29.841 testes positivos em 24 horas, chegando ao total de 28.839.306 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 50.543. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -57%, indicando tendência de queda nos casos da doença.