Casal gay brasileiro é agredido em Lisboa

Um casal brasileiro sofreu um ataque homofóbico enquanto passava pelo Terreiro do Paço, a principal praça pública de Lisboa, Portugal, no último domingo (29). O designer Fabio Von der Liebl e o jornalista Victor Drummond voltavam para casa quando foram abordados por um grupo de homens que vendiam drogas em plena luz do dia. Ao recusarem a oferta, passaram a ouvir ofensas de cunho preconceituoso.

“Compra pepino para você dar para seu amigo”, teria dito um dos agressores. Victor avistou um carro da Guarda Civil Metropolitana e decidiu usar o celular para gravar as ofensas. Segundo ele, assim seria possível provar que estava sendo atacado. Entretanto, a reação irritou ainda mais o grupo.

“Nesse momento os cinco homens ficaram furiosos e começaram a correr com mais velocidade atrás de nós. Enquanto eu corria, ouvi um barulho e quando olhei para trás vi meu marido caído no chão enquanto levava socos e chutes dos agressores”, contou Victor. Amedrontado pela polícia, um deles fugiu. Os outros quatro foram rendidos, reconhecidos, mas liberados após o registro do boletim de ocorrência.

“Questionei-os por isso, inclusive porque havia testemunhas para que pudessem reportar o flagrante. Enfim, vamos confiar na Justiça” declarou o jornalista ao portal português Dezanove.

Fábio sofreu escoriações no joelho, na perna, na mão, nas costas e no cotovelo. “Apesar do conjunto de leis que foram aprovadas no país, esses episódios são recorrentes. Lamentamos que isso tenha acontecido em um dos principais pontos turísticos de Portugal, um lugar onde os visitantes desembarcam para fazer seus registros e onde também acontece a Gay Pride Lisboa”, disse.

A Embaixada e o Consulado brasileiros prestaram apoio às vítimas, que pretendem apresentar o caso à Comissão Cidadania e Igualdade de Gênero, à Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes e à ILGA Portugal – Intervenções Lésbica, Gay, Bissexual e Transgênero.

