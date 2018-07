Desde 2016, o governo da Austrália vem fazendo diversas campanhas para lutar contra o machismo e a violência contra as mulheres. Através de vídeos e peças publicitárias, a Respect Women (Respeite as mulheres, em inglês) tem como objetivo acabar com atitudes misóginas.

Recentemente, uma nova campanha foi veiculada na televisão do país com o mesmo propósito. Nos vídeos da Call It Out (Chame atenção, em inglês), como foi chamada a ação, homens protagonizam diversas situações machistas e, muitas vezes, agressivas com mulheres.

O nome é um convite para os homens chamarem a intenção um dos outros quando presenciarem um comportamento inapropriado em relação às mulheres.Seja em um grupo de amigos, em um ônibus, ou em um churrasco com um amigo que você conhece há 20 anos, o ideal é sempre intervir deixando claro que tais atitudes são incorretas – e até mesmo criminosas.

Assista um dos vídeos da Call It Out (legendado em português):

