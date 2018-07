Débora Nascimento e José Loreto mostram rosto da filha pela primeira vez

Pela primeira vez, o ator José Loreto exibiu o rostinho de sua filha nas redes sociais. A foto foi publicada no Instagram do ator nesta segunda-feira (2). Bella, que tem dois meses, aparece no colo do pai e ao lado da mãe, Débora Nascimento, torcendo pela Seleção Brasileira no jogo contra o México.

Na foto, também estão presentes os cachorros da família, todos devidamente caracterizados com roupas do Brasil. “12 patas e 6 pés-quentes aqui em casa!”, escreveu Loreto na legenda.

Os seguidores do ator se encantaram com a pequena. “Que família linda!! Bella é linda demais”, comentou um. “José Loreto sua filha é a sua carinha” escreveu outro. Bella é a primeira filha do casal de atores e nasceu no último dia 14 de abril.

Confira a foto:

