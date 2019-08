Calendário do FGTS: saiba quando você poderá sacar o benefício

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira (5) o calendário de saques do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os valores máximos são de R$ 500.

Na prática, se houver duas contas de FGTS, uma com saldo de R$ 1000 e outra com R$ 2000, o trabalhador poderá sacar R$ 500 de cada uma. Se o valor for menor, como R$ 70, ele poderá sacar na íntegra.

Os saques começam a ser liberados em setembro deste ano com prazo final até março de 2020. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador continua com o direito de retirada do valor integral, além da multa de 40% sobre o valor total.

Os saques começam no dia 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista.