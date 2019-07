Quem é Younes Bendjima, modelo flagrado com Bruna Marquezine

Bruna Marquezine foi fotografada saindo de um restaurante ao lado do modelo Younes Bendjima em Los Angeles, nos Estados Unidos. O rapaz de 26 anos é ex-namorado de Kourtney Kardashian, irmã da socialite Kim Kardashian.

O Daily Mail chegou a chamar Bruna de sósia de Kourtney. “Ele foi visto radiante deixando o restaurante com uma morena ao seu lado, que lembra em muito Kourtney”, escreveu o tabloide.

A atriz brasileira participou no mês passado de uma campanha ao lado de Bendjima. Os dois teriam ficado mais próximos após o trabalho.

Além de atuar como modelo, o rapaz tem uma história no esporte amador como boxeador. Bendjima, que nasceu em Lyon, na França, começou a treinar aos 11 anos de idade. No Instagram, que agora está em modo privado, ele sempre posta fotos treinando e exibe um corpo atlético.

A história no esporte, no entanto, não foi bem recebida pelo pai do rapaz, o que teria sido um impeditivo para que ele atuasse profissionalmente. “Lutar boxe me ensinou sobre respeito, trabalho duro, foco na alimentação e no sono”, disse Younes em entrevista divulgada pelo site “Next News”.

