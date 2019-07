A homenagem de Bruna Marquezine pelo aniversário de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel comemorou neste fim de semana a chegada dos seus 21 anos de idade. Apesar do bolo simples, a modelo escolheu celebrar o aniversário em Fernando de Noronha.

Bruna Marquezine não pôde estar na comemoração, mas parabenizou a filha de Xuxa. A atriz postou em seu Instagram uma foto de quando ainda era criança vestindo uma camiseta com o rosto de Sasha estampado. “Só pra dizer mais uma vez que te amo”.

Bruna já havia confessado na sua conta no Twitter que tinha preguiça de parabenizar as pessoas nas redes sociais, mas mesmo assim lembrou de sua amizade com Sasha.

Leia mais: Xuxa Meneghel é alvo de críticas após foto com app de envelhecimento

+ Modelo brasileira de 15 anos com Down vira capa de revista na Austrália

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA