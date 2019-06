Cães foram dopados antes da morte do pastor Anderson do Carmo

O pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), foi morto na madrugada do último domingo (16), em Niterói. De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal O Globo, os assassinos teriam dopado o cachorro do casal para chegar à residência.

A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e de Niterói investiga a possibilidade de o assassinato ter sido motivado por uma desavença em família. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas por investigadores da delegacia para descobrir a identidade dos autores do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Flordelis contou à Polícia Militar que, ao voltarem de uma confraternização, ela e Anderson tiveram a sensação de estarem sendo seguidos por duas motocicletas.

“A deputada teve a sensação que estava sendo seguida por duas motos. Quando já alojados em sua residência, foi relatado que o mesmo (a vítima) voltou na garagem dizendo que ia buscar algo que havia esquecido no carro e que logo depois foram ouvidos os tiros. Em seguida, familiares desceram e o encontraram baleado próximo ao carro”, diz um trecho do registro.

O corpo do pastor foi velado no domingo. O enterro está marcado para esta segunda (17). Anderson deixa 55 filhos, sendo quatro biológicos. Ele e Flordelis adotaram, de uma vez, 37 crianças, que sobreviveram a uma chacina que ocorreu na estação Central do Brasil.

