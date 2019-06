Flordelis fala pela primeira vez sobre assassinato do marido

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Uma perícia foi realizada no local e no carro de Anderson.

O casal voltava de uma confraternização e a deputada relatou a sensação de estar sendo seguida por duas motos. Quando chegaram em casa, Anderson voltou até a garagem para buscar algo que tinha esquecido e foi alvejado por tiros.

O assessor de Flordelis disse que ela está muito abalada. Neste domingo, Anderson, que também era pastor, participaria do evento “Homens de Sucesso”, no Ministério Flordelis-Cidade do Fogo, em São Gonçalo.

