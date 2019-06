A tocante tatuagem da namorada de Gabriel Diniz em homenagem ao cantor

Karoline Calheiros, jovem que era namorada do cantor Gabriel Diniz, decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o amado. Ela contou que sempre gostou muito de borboletas e Gabriel sabia disso. Então, pediu que o tatuador desenhasse uma borboleta com uma auréola.

“Deus sempre se comunicou comigo através de borboletas e Gabriel sabia disso. E em momentos que eu estava mal e estava muito em oração. Em qualquer lugar aparecia uma borboleta para mim. Às vezes eu nem via e ele falava: ‘olha, Ele tá aqui'”, afirmou ela.

Ela contou ainda que a ideia surgiu durante o velório do músico quando uma borboleta se aproximou dela.

“Eu estava falando algumas coisas para ele lá do lado do caixão, veio uma borboleta para mim. Ela passou em cima de Gabriel, veio por cima de mim e foi embora. Ali, eu entendi que era Gabriel me dizendo que estava tudo bem. Porque ele sabia que era uma forma divina de eu me comunicar com Deus e nada mais lindo e significante do que ele vir dessa forma para mim”.

