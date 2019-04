Caçador ilegal morre pisoteado por elefante e corpo é devorado por leões

Um caçador ilegal de rinocerontes morreu pisoteado por um elefante e, em seguida, teve o corpo devorado por leões em um parque na África do Sul. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5) pelos administradores do Parque Nacional Kruger, próximo à fronteira com Moçambique.

De acordo com o comunicado, outros caçadores estavam no local quando a vítima foi pisoteada. As testemunhas entraram em contato com a família do caçador. Os guardas do parque iniciaram a busca pelo corpo na quinta-feira (4).