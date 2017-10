5 brincadeiras para estimular o espírito de equipe nas crianças

Nesta quinta-feira (12), é celebrado Dia das Crianças. Uma maneira divertida e proveitosa para curtir o feriado é ensinar aos pequenos brincadeiras que estimulem o espírito de equipe. Separamos algumas sugestões para vocês terem um momento gostoso enquanto as crianças aprendem a compartilhar e ajudar umas às outras.

1. Barra Manteiga

A brincadeira exige quatro participantes no mínimo, divididos em dois grupos. Em um gramado, no quintal de casa ou em uma quadra poliesportiva, as crianças devem se enfileirar, com as mãos estendidas, de forma que permaneçam mais ou menos a oito metros do centro do espaço escolhido para a brincadeira.

O integrante de um dos grupos deve se dirigir a um dos participantes adversários, encostar de leve na mão e sair correndo, de forma que consiga retornar ao sua área no campo/quintal/quadra de origem. Se for pego, ele passará a pertencer ao grupo adversário ao seu. Ganha quem reunir o maior número de integrantes de um lado do campo. A brincadeira estimula que as crianças torçam pelo sucesso grupo.

2. Rouba Bandeira

Similar à barra manteiga, a rouba bandeira também necessita de quatro participantes divididos em dois grupos – cada um em uma metade de um gramado, no quintal de casa ou em uma quadra poliesportiva. O objetivo da brincadeira é que cada time recupere a bandeira – um objeto a escolha – que está preso no campo adversário.

Para começar, um membro da cada grupo deve correr ao campo adversário e tentar roubar a bandeira enquanto todos os adversários tentam capturá-lo. Se a criança for tocada por outra inimiga, ela deve permancer imobilizada no local até que um companheiro de seu time venha salvá-la para que ambos retornem com a bandeira para seu território e o jogo termine.

A brincadeira é bacana porque incentiva a união das crianças em torno do mesmo objetivo e propõe que um salve o outro caso algo saia fora do planejado.

Leia mais: Especialistas revelam como criar um filho único independente e feliz

3. Bambolê

Reúna um grupo de crianças, faça com que elas deem as mãos em um círculo. Em três pontos diferentes da ciranda, coloque um bambolê no encontro das mãos e peça aos meninos e meninas se sacudam para que o objeto percorra seus corpos e, consequentemente, o circulo formado por eles. O objetivo é não deixar os bambolês se encontrarem e que as crianças não soltem as mãos. Para isso, elas precisaram quebrar a cabeça juntas para movimentar o brinquedo.

4. Todos à bordo!

O objetivo dessa brincadeira é que todos fiquem unidos dentro do mesmo espaço, que é reduzido a cada rodada. Com a ajuda de uma fita adesiva, marque uma área circular onde todas as crianças devem caber por um período determinado por você na primeira rodada. Em seguida, faça uma segunda marcação, menor que a primeira, para onde elas devem se locomover na segunda etapa. Vá diminuindo o espaço a cada fase a fim que o desafio se torne mais difícil e elas tenham que trabalhar juntas para permanecerem à bordo.

5. Produção de brinquedo

Convide seus filhos, amigos e primos para produzirem o brinquedo que será usado para a diversão do grupo. Juntos, eles podem confeccionar, por exemplo, pinos de boliche com garrafas pet e areia depositada em seu fundo para que, no fim, seja disputada uma partida de boliche entre as crianças.

Leia mais: Aos 11 e 13 anos, essas irmãs ajudam crianças necessitadas