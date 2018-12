O ano de 2019 nem começou, mas já tem gente pensando nos feriados que ele nos proporcionará! Porém, diferentemente de 2018, o ano que vem não vai contar com tantos feriados prolongados.

Enquanto em 2018 foram 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos – sendo que a maioria coincidiu com as sextas ou segundas-feiras –, no ano que se aproxima há cinco “feriadões” em todos o território do Brasil, incluindo o Carnaval e Corpus Christi.

Mas boa notícia para os paulistanos: quem vive em São Paulo terá duas folgas a mais. Elas acontecem em 25 de janeiro, aniversário da capital paulista (cairá numa sexta-feira); e dia 9 de julho (terça-feira), feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932.

Confira a lista completa de feriados em 2019:

1º de janeiro (terça-feira): Ano-Novo.

5 de março (terça-feira): Carnaval — a segunda-feira, 4 de março, é ponto facultativo, bem como a quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h).

19 de abril (seta-feira): Sexta-feira Santa.

21 de abril (Domingo): Páscoa e Tiradentes.

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho.

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil.

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida.

2 de novembro (sábado): Finados.

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República.

25 de dezembro (quarta-feira): Natal é dia 25.

Ponto facultativo

4 de março: segunda-feira de Carnaval.

6 de março: quarta-feira de Cinzas é ponto facultativo até as 14h.

20 de junho (quinta-feira): Corpus Christi, embora seja feriado em várias cidades brasileiras.

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público.

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra, feriado em ao menos 1.045 municípios do Brasil.

