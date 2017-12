O ano de 2018 está quase aí! Usar alguns elementos e objetos no momento da virada pode ajudar a garantir que as suas expectativas para os próximos doze meses se concretizem. Bora experimentar?

Positividade

Esse é um dos rituais mais conhecidos. Colocar um ramo de arruda atrás da orelha na noite da virada ajuda a afastar as energias negativas no próximo ano. As mulheres da Grécia antiga costumavam usar a planta o ano inteiro para garantir apenas bons fluidos. Se você está precisando de uma proteção extra, vale se jogar.

Romance

Para quem está com esperança de encontrar um novo amor em 2018, a dica é colocar uma noz-moscada envolvida em retalho de pano branco dentro da bolsa que usará na festa de réveillon. É importante que o tecido seja novo, nunca usado antes, e que a noz não entre em contato com outros objetos.

Caso você já tenha alguém em mente, o truque é escrever o nome da pessoa sete vezes em um papel e colocar no sapato do pé esquerdo. Quando der meia-noite, bata o pé sete vezes no chão, repetindo o nome do seu interesse amoroso.

Viagem

Ano novo, novos lugares para conhecer. Quem quiser viajar bastante, deve segurar o passaporte em mãos durante a contagem regressiva. No momento da virada, é importante mentalizar os destinos desejados, ok?

Saúde financeira

Dinheiro chama dinheiro! Sua carteira não pode ficar vazia de jeito nenhum na primeira hora de 2018. A máxima de que tudo que você fizer nesse momento tende a se repetir ao longo do ano é superválida. Além disso, para fortalecer seu desejo por dinheiro, a dica é colocar uma nota de cem reais no sapato que usará virada.

Tranquilidade

Segurar uma rosa branca à meia-noite ajuda a atrair calma e prosperidade para o próximo ano. Se a festa for na sua casa, vale usar a flor na decoração do ambiente para dar ainda mais força às suas intenções.